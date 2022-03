Cano marca dois, Fluminense bate o Flamengo e abre vantagem na final do Carioca

O Fluminense ficou mais próximo do título do Campeonato. Nesta quarta-feira, os tricolores venceram por 2 a 0 o Flamengo, no Maracanã.

O Flamengo foi melhor durante boa parte dos 90 minutos. No entanto, o Fluminense foi mais competente e chegou a vitória com dois gols do atacante Germán Cano, na etapa final.

Agora, as duas equipes voltam a se encontrar neste sábado, no Maracanã. O Fluminense pode perder por um gol de diferença que vai conquistar o título. Para o Flamengo, só uma vitória por três gols ou mais serve. Um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis.

O jogo – O Flamengo começou a partida pressionando o Fluminense e teve a primeira boa chance aos nove minutos. André perdeu a bola na entrada da área e viu Gabigol cruzar rasteiro em direção a Marinho. Só que Manoel apareceu para salvar os tricolores.

O panorama seguiu o mesmo no Maracanã. Os rubro-negros era mais ofensivos e chegaram com o perigo em mais duas oportunidades, com David Luiz. Primeiro, o zagueiro cobrou falta perto do gol. Depois, o defensor aproveitou escanteio e cabeceou para grande defesa de Fábio.

O Fluminense teve dificuldade durante todo primeiro tempo e não incomodou o goleiro Hugo Souza. O Flamengo continuou com a vocação ofensiva, mas teve que sair para o intervalo com a igualdade no placar.

No segundo tempo, as duas equipes erraram muitos passes nos primeiros minutos. O primeiro lance de perigo só aconteceu aos 13 minutos. Pedro pegou rebote da zaga e chutou para grande defesa de Fábio. Gabigol ficou com a bola e finalizou em cima de David Braz.

O Fluminense só conseguiu lance de certo perigo aos 21 minutos. Germán Cano viu Hugo Souza adiantado e tentou o chute do meio campo. Só que o goleiro se recuperou e fez a defesa. O Flamengo não se incomodou e permaneceu em busca do gol. Na melhor chance, Arrascaeta parou em Fábio.

Na parte final, os tricolores conseguiram equilibrar as ações e abriram o placar aos 37 minutos. Léo Pereira falhou e perdeu a bola Arias. O colombiano tocou para Germán Cano, que ganhou de Filipe Luís e finalizou na saída de Hugo Souza.

O revés fez o Flamengo buscar o ataque. No entanto, quem marcou foi o Fluminense, aos 39 minutos. Em contra-ataque rápido, Calegari tocou para Germán Cano mandar para a rede.

Nos minutos finais, o Fluminense passou a administrar o resultado. O Flamengo sentiu os gols e pouco produziu. Assim, os tricolores mantiveram a vantagem para o confronto de volta, no sábado. (As informações são da Gazeta Esportiva/foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/08:31:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...