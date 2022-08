Libertadores: Com VAR protagonista, Athletico-PR fica no empate sem gols com o Estudiantes

Argentinos seguraram o Furacão e levam pequena vantagem para casa (Foto: Reprodução Jovem Pan) –

Árbitro de vídeo anulou pênalti a favor do Furacão e gol de Thiago Heleno no segundo tempo

No jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores entre Athletico-PR e Estudiantes-ARG, o protagonista foi o VAR.

O árbitro de vídeo ajudou a arbitragem de campo a anular pênalti marcado para o Furacão e gol de Thiago Heleno no segundo tempo. As equipes fizeram uma boa partida, mas não saíram do 0 a 0. Com isso, a decisão de quem avança à semifinal ficará para a próxima quinta-feira, na Argentina.

O primeiro tempo na Arena da Baixada foi de muita intensidade. O Furacão aproveitou o fator ‘casa’ e dominou mais as ações do jogo, mas a chance mais clara de gol foi do Estudiantes com Lollo, aos 17 minutos, cabeceando com força para grande defesa de Bento. Aos 24, o Athletico ainda teve um pênalti marcado a seu favor por mão na bola, mas o árbitro revisou o lance no VAR e desmarcou. No segundo tempo a partida ficou mais aberta.

O Estudiantes começou mais em cima, porém o Furacão melhorou com algumas substituições e foi ao ataque. Depois de muita pressão, aos 36 minutos Thiago Heleno cabeceou para o fundo das redes. O gol foi anulado pelo VAR. Nos acréscimos, cada equipe teve uma chance, mas não aproveitaram.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/08/2022/08:05:53 com informações da Jovem Pan

