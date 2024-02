COMUNICADO PARA SANTARÉM E REGIÃO

Cargill não faz qualquer tipo de cobrança ou aplica taxas para contratação de profissionais

SANTARÉM, PARÁ (19 de fevereiro de 2024) – A Cargill reforça seu compromisso com Santarém e região fazendo um alerta: a empresa não faz nenhum tipo de cobrança para candidatos em seus processos seletivos.

O processo de contratação de novos profissionais na Cargill é conduzido exclusivamente por pessoas da área de Recursos Humanos da empresa. Em alguns casos, como a seleção para programa de estágio e trainee ou alguma vaga específica, é possível contar com o apoio de uma consultoria externa, mas jamais será solicitado qualquer tipo de pagamento ou taxa.

Recentemente, profissionais da empresa em Santarém tomaram conhecimento de casos de pessoas que contam terem participado de falsos processos de seleção em nome da empresa, com a cobrança de taxa em troca de garantia da vaga. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas pela empresa e a Cargill reforça que as pessoas nesta situação também devem procurar seus direitos junto aos órgãos competentes.

A empresa ainda alerta: caso você fique sabendo de um processo de seleção que solicite que o candidato faça o pagamento de qualquer valor para garantir uma vaga na Cargill, você pode:

Afirmar que se trata de uma vaga falsa;

Reforçar que a Cargill não faz nenhum recrutamento envolvendo promessa de cargo mediante pagamento de taxa;

Fazer uma denúncia em Linha de Ética Cargill 0800-892-0726 (ligação gratuita).

A Cargill possui uma página de carreiras com todas as informações sobre os processos e as vagas disponíveis: https://carreiras.cargill.com.br.

