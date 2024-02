Novos casos de covid-19 são registrado em Novo Progresso; Ministério da saúde alerta

O Brasil enfrenta mais uma onda de variantes do vírus da covid-19: os casos da doença registraram um aumento de 70% em apenas uma semana, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Em Novo Progresso novos casos da doença surgem e secretaria de Saúde volta atualizar Boletim informativo (veja abaixo).

São 9 casos confirmados da doença em 2024 na cidade de Novo Progresso-PA

O Brasil enfrenta mais uma onda de variantes do vírus da covid-19: os casos da doença registraram um aumento de 70% em apenas uma semana, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Os sintomas são os mesmos: febre alta, tosse seca e persistente, perda do paladar e olfato, dor de cabeça e dores no corpo, independentemente da variante do vírus, segundo a professora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, Ester Sabino, pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical.

Mesmo com a maioria da população vacinada, o vírus continua circulando justamente porque a imunidade não é tão duradoura como deveria. A especialista reforça que a pandemia ainda está ensinando os cientistas a lidar com a doença, por isso a importância da atualização das vacinas contra o vírus. Por enquanto, as vacinas ainda não conseguiram bloquear totalmente a doença.

Idosos: ainda as maiores vítimas

Os idosos continuam sendo o principal grupo de risco justamente pela baixa imunidade e doenças crônicas, por isso a necessidade de vacinação todos os anos. Em função do inverno nos Estados Unidos e Europa, é possível que tenhamos aumento do número de casos no inverno aqui no Brasil, mas ainda é cedo para prever.

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação como principal forma de prevenção, mas você também pode fazer a sua parte: mãos higienizadas e evitar ambientes aglomerados.

Desde o início da pandemia, em 2020, 708 mil 999 pessoas perderam a vida para a covid no Brasil, que ocupa a 16ª posição no ranking mundial de mortes.

