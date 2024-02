UNAMA realiza “Desfile de Pets” nesta sexta no Rio Tapajós Shopping

O evento promete encher de alegria o coração de todos os apaixonados por animais

A UNAMA Santarém, por meio do curso de Medicina Veterinária, realiza o “Desfile de Pets”. Ele acontece nesta sexta-feira (16), a partir das 18h, no Rio Tapajós Shopping. O evento, que promete ser um verdadeiro espetáculo para os amantes dos animais, reúne cães de todas as raças e tamanhos vestindo trajes especiais e esbanjando simpatia na passarela.

A iniciativa visa proporcionar uma experiência única, recheada de entretenimento para toda a família. “A competição será acirrada, pois haverá prêmios para os animais mais bem vestidos, simpáticos e talentosos. Além dessa brincadeira, teremos atendimentos para os pets, como vermifugação e aplicação de vacina antirrábica”, destaca a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UNAMA, Brena Vinholte.

A Instituição convida a população para prestigiar esse encantador desfile, que promete fortalecer os laços entre a comunidade e seus animais de estimação. A entrada é gratuita e todos estão convidados a participar desta noite especial dedicada aos melhores amigos de quatro patas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/07:16:46

