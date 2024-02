Homem morto a tiros em barbearia em Teresina-Piauí

(Foto: Divulgação)- A Polícia Civil identificou como James Felipe Pereira Farias, 26, o homem morto a tiros na manhã desta segunda-feira, dia 19, em uma barbearia no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina.

James Felipe tinha passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas em Teresina. Ele era suspeito de integrar uma facção criminosa com atuação na zona norte da capital e chegou a ser preso em 2010 com um veículo roubado e cerca de R$ 10.000. Em 2015, voltou a ser preso suspeito de participação em um roubo no bairro São Joaquim.

De acordo com populares, criminosos armados chegaram ao local em um veículo modelo Volkswagen Gol e invadiram a barbearia efetuando disparos de arma de fogo que atingiram James Felipe e Márcio Sérgio, que foi socorrido e levado com vida para o Hospital do Matadouro.

O homicídio tem relação com a disputa entre facções criminosas que atuam na zona norte de Teresina. “O que aconteceu foi briga de facções aqui da zona norte. Tanto o que morreu, quanto o que foi baleado, existem informações de que é inerente que eles participam de alguma facção. Os dois tem passagem pela polícia, por tráfico de drogas”, contou o tenente-coronel Audivam Nunes.

Márcio Sérgio tinha saído na manhã desta segunda-feira, dia 19, do sistema prisional após alvará de soltura concedido pela Justiça. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp), da Polícia Civil.

