Foto: Reprodução | Em um story no Instagram, o influenciador digital Carlinhos Maia revelou que pretende trazer algumas atrações do Norte para a próxima edição do Rancho Maia: Fruto Sensual, Viviane Batidão e Wanderley Andrade. Alguns fãs já especulavam sobre essa novidade, pois Carlinhos havia compartilhado músicas desses artistas em vídeos anteriores.

O influenciador digital Carlinhos Maia, famoso por suas festas no Rancho do Maia, revelou ontem em seus stories no Instagram uma novidade para a próxima edição do evento: desta vez, o rancho pretende contar com a presença de atrações musicais do Norte do Brasil. Fã declarado dos ritmos da região, Carlinhos comentou que há muito tempo escuta música paraense e que admira o estilo contagiante dos artistas locais.

Em seu pronunciamento, Maia afirmou que pretende trazer nomes de peso para animar o público: Fruto Sensual, Viviane Batidão e Wanderley Andrade, artistas que representam bem a força musical nortista. Ele ressaltou seu apreço pessoal pelo forró, tecnobrega e outros gêneros regionais, mencionando que os três artistas se revezarão no palco para trazer “a pancada do Norte” ao evento.

Carlinhos explicou que a escolha das atrações foi influenciada por seu gosto pessoal e pela quantidade de pedidos que recebe de fãs para incluir ritmos do Norte no Rancho Maia. “Vai ser um prazer ver de perto essa energia. É algo que eu gosto, que eu escuto na vida e quero dividir com todos que estarão lá”, declarou.

Carlinhos Maia planeja próxima edição do Rancho do Maia com Fruto Sensual, Viviane Batidão e Wanderley Andrade Leia mais: https://t.co/k7BztOPWPI pic.twitter.com/i7fghHsIQQ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 8, 2024

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/14:43:31

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...