Operação da Polícia Civil prende três suspeitos da morte de oficial de justiça no Pará

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (1º) três pessoas suspeitas da morte do oficial de Justiça Clayton Nazare do Socorro Martins, de 46 anos. As prisões ocorreram em dois municípios no Pará.

O assassinado de Clayton Martins ocorreu no dia 29 de junho em Novo Repartimento.

Chamada de “Briefcase”, a operação desta terça cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão temporária nos municípios de Tucuruí e Novo Repartimento. A polícia também localizou a arma e um tênis que pertenciam à vítima.

Segundo a polícia, os presos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária e estão à disposição do Poder Judiciário.

O assassinato

Clayton Nazare do Socorro Martins estava na garupa de uma moto quando foi atingido por vários tiros.

De acordo com testemunhas, Clayton Mesquita foi abordado por dois homens em outra motocicleta. Ao reagir ao assalto, o servidor foi alvejado.

