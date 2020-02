Carnaval 2020: conheça a fantasia que lidera o ranking de pesquisa na internet

Fácil e barata, a vestimenta pode ser feita em casa; saiba mais

Embora seja comemorado oficialmente no dia 25 de fevereiro, o Carnaval 2020 já tem levado uma multidão de folião aos bloquinhos, às escolas de samba ou atrás dos trios. Mas antes mesmo da festa começar nas ruas, é na internet que o interesse pelo Carnaval se manifesta.

Na plataforma Google Trends – que reúne as tendências de pesquisas no buscador Google – é possível ver que até 2010, por exemplo, as buscas pelas escolas de samba eram maiores que as dos bloquinhos. De 2011 para cá, a tendência deu uma grande virada e, agora, o interesse pelos blocos de rua é cinco vezes maior.

Neste ano, a procura sobre “como fazer ombreira de carnaval?” lidera o ranking. A busca pelas fantasias de ombreira aumentou cerca de 193% no Pinterest, sendo considerada a fantasia mais buscada na plataforma de inspirações, de acordo com relatório da própria rede social.

Foliã “de carteirinha”, a jornalista Bárbara Silva, 23, customizou a própria fantasia, juntamente com as amigas. As famosas ombreiras de carnaval foram o adereço principal da vestimenta.

“Compramos um sutiã e na alça colocamos enfeites de girassol que tiramos de uma outra fantasia que já tínhamos em casa. A ombreira completa não saiu por mais de R$ 20”, conta a jovem que, neste ano, escolheu bloquinhos para se divertir.

Se você quer aprender passo-a-passo da produção, pode assistir aos canais de Moda no Youtube, que também ensinam a fazer ombreiras divertidas e baratas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil/Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...