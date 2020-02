Anitta interrompeu show em bloco de Salvador para impedir que foliã fosse roubada na multidão

(Foto:Reprodução Instagram)- A Poderosa tentou impedir o roubo quando passava pelo Morro do Cristo nesta sexta-feira (21).

Anitta fantasiada de abelhinha interrompeu o show em Salvador para impedir foliã de ser assaltada.

Anitta interrompeu o show que fazia no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, na noite desta sexta-feira (21), para tentar impedir que uma foliã fosse roubada. Após Anitta perceber a confusão, ela disse que o seu trio não era bagunça. Segundo informações do G1 Bahia, a tentativa do roubo aconteceu quando o trio se aproximava da região do Morro do Cristo, antes de entrar no bairro de Ondina.

“Olha aqui, meu Carnaval não é bagunça não. Se eu ver roubar o telefone, se eu ver passar a mão na mulher sem a mulher querer, eu chamo a polícia mesmo. Não é para fazer briga no meu Carnaval não, porque aqui é lugar de família para a gente ser feliz e se divertir”, declarou a cantora. Anitta ainda interrompeu a apresentação outra vez por volta das 23h por causa de uma briga entre foliões.

A cantora esteve fantasiada de abelinha. Anitta informou que a ideia é chamar atenção para a importância que os animais têm para a sobrevivência do planeta.

Redação Integrada com informações do G1 Bahia

21.02.20 23h32

