Carreta cai em ribanceira na rodovia Transamazônica, no sudoeste do Pará

Uma carreta tombou e caiu em uma ribanceira no quilômetro 196 da rodovia Transamazônica, no sudoeste do Pará. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (16), a carreta transportava vergalhões para o município de Rurópolis. A carga transportada pesava cerca de 32 toneladas.

