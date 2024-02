Carreta carregada de cimento perde freio e cai no rio Xingu-Pará; vídeo

(Foto: Reprodução)- Um vídeo gravado por populares mostra exatamente o momento em que carreta sem freio desce em direção à balsa, que faz a travessia no rio Xingu, na comunidade Belo Monte, área de Anapu, sudoeste do Pará, nesta quarta-feira (21).

Foram segundos de tensão para quem viu tudo de perto. O registro começou a circular nas redes sociais. A esposa do motorista desceu antes do veículo apresentar a falha mecânica e seguiu caminhando até a embarcação.

Um vídeo de uma câmera de circuito de segurança foi divulgado e mostra com detalhes o momento em que motorista pula do veículo em movimento. A carreta bitrem carregada de cimento iria entrar na balsa quando apresentou falha mecânica.

O condutor evitou uma tragédia ao conseguir desviar o veículo pesado, já que outros veículos, condutores e passageiros já estavam aguardando pela viagem. Pouco tempo antes do acidente acontecer, uma cegonha transportando outros veículos havia acabado de entrar na balsa.

A cabine e o bitrem da carreta ficaram submersos, apenas uma parte do reboque ficou fora do rio. O motorista seguiu no local acompanhando o trabalho de retirada do veículo. De acordo com informações, o motorista não se feriu.

Veja vídeo:

Carreta carregada de cimento perde freio e cai no rio Xingu-Pará.

Carreta carregada de cimento perde freio e cai no rio Xingu-Pará.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/09:35:52

