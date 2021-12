Polêmica – Prefeitura de Mendicância cria taxa de inspeção sanitária do Cacau

Um Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal de Medicilândia, aprovado por unanimidade na manhã desta segunda-feira, 20, no Poder Legislativo, tem dado o que falar na região Transamazônica. Trata-se da criação da taxa de inspeção sanitária do cacau.

De acordo com projeto que tem 11 páginas, os comerciantes que trabalham com a compra e venda de cacau no município passarão a pagar uma taxa de 2% a mais de imposto sob a comercialização do produto, o que hoje daria entorno de R$ 0,30 (trinta centavos) por cada quilo da amêndoa. Essa taxa seria destinada aos cofres público do município, e de acordo com o projeto, a arrecadação extra será destinada para a melhoria da Saúde, Educação e Social.

A notícia da criação da taxa acabou gerando uma grande polêmica nas redes sociais, e muitos já falam até em fazer uma manifestação contra a criação do imposto.

Mediante aprovação na Câmara de Vereadores, cabe agora ao prefeito Júlio César Egito (PSDB) num prazo máximo de 15 dias sancionar ou vetar o projeto de sua autoria. Caso sancionado tornará lei municipal.

Juristas consultados pelo Portal A Voz do Xingu sobre a criação dessa taxa, disseram que precisam estudar melhor o conteúdo do projeto, mas eles já adiantaram que o Projeto de Lei Municipal fere os princípios da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que é o imposto estadual, que hoje recolhe sobre o produto.

Por: Wilson Soares/Fonte: A Voz do Xingu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...