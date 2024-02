Helicóptero que estava desaparecido é encontrado submerso em lago no Pará; FOTOS

(Foto: Reprodução)- Josimar Éneas, Nildo Ferreira e Abílio Manoel, vítimas de um acidente aéreo, foram localizados nesta quarta-feira (21), em Goianésia do Pará.

O helicóptero que estava desaparecido desde segunda-feira (19) foi encontrado submerso na região lago do Tucuruí, no fim da manhã desta quarta-feira (21), em Goianésia do Pará, no sudeste do estado.

Ao menos três pessoas estavam na aeronave, segundo a Polícia Civil, incluindo um servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O corpo dele foi reconhecido pela família.

Os três corpos foram encontrados: dois deles estavam na aeronave, que foi retirada da água na tarde desta quarta. As duas vítimas foram levados para a sede da Polícia Científica (IML) em Marabá para identificação.

Já o corpo do servidor do Dnit foi localizado em uma ilha, distante cinco metros de onde estava a aeronave.

A aeronave foi localizada por volta de 12h com ajuda de pescadores da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros foi acionado para enviar equipes de mergulho até o local.

Durante as buscas, as equipes também localizaram três bancos de aeronave na mesma área, em uma ilha no lago da localidade de Porto Novo, em Goianésia do Pará , no sudeste do Pará.

O helicóptero saiu de Altamira, no sudoeste do Pará na segunda-feira (19), com destino a Marabá, na mesma região, mas desapareceu na noite do mesmo dia, segundo a PRF.

Encontrados destroços de helicóptero que estava desaparecido desde segunda

A corporação informou ainda que o último sinal do piloto foi notificado próximo a Novo Repartimento.

As buscas foram retomadas na localidade após, segundo os agentes, moradores relatarem ter visto possíveis destroços da aeronave desaparecida.

O acesso até o local onde os destroços e um dos corpos foram encontrados, em Goianésia do Pará, se deu pelo município de Jacundá.

Os tripulantes foram até uma fazenda para realizar trabalhos em uma plantação, segundo um familiar do piloto. Os passageiros são:

Josimar Éneas da Costa – Piloto

Abílio Manoel Figueiredo – Agente do DNIT

Nildo Ferreira – Funcionário do agente do DNIT

A aeronave saiu de Altamira por volta das 19h de segunda (19) e, até a noite de terça (20) não chegou a Marabá, destino final.

Este slideshow necessita de JavaScript.

NOTÍCIAS RELACIONADAS:

Fonte: G1 PARÁe Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2024/08:20:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...