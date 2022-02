Carreta com placa de Novo Progresso se envolve em acidente na BR-163 no Mato Grosso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A pista está totalmente bloqueada no local, devido um dos veículos envolvidos no acidente estar carregado de álcool etílico.

Equipes de resgate da Rota do Oeste estiveram no local, mas os quatro ocupantes dos veículos assinaram o termo de recusa de atendimento médico.

O acidente envolveu uma carreta Volvo Volvo FH 540, placas de Novo Progresso/PA e uma FH 540, placas de Araucária/PR, carregada com álcool etílico. (A informação é do portal powermix.com.br)

(Foto: Dudu Motorista) – Dois veículos de carga se envolveram em um acidente na tarde desta terça-feira (08), por volta das 14h55, no Km 667 da BR-163, em Lucas do Rio Verde/MT. Não houve vitimas.

