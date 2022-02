Corpo em avançado estado de decomposição é encontrado em área de mata, em Medicilândia-PA

Corpo estava em área de mata, em avançado estado de decomposição (Foto:Reprodução/ Gazeta Real)

Polícia suspeita que vítima seja o jovem Isac Costa Marques, de 21 anos, desaparecido em 30 de janeiro. Exame de DNA vai confirmar a identidade

Um corpo em avançado estado de decomposição, ainda não identificado, foi encontrado na tarde da última terça-feira (08), nas proximidades do quilômetro 120 da rodovia Transamazônica, no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. A polícia suspeita que a vítima seja o jovem Isac Costa Marques, de 21 anos, pessoa com deficiência (PCD) e desaparecido desde o dia 30 de janeiro. A identificação do cadáver será confirmada após o exame de DNA, que deve ser feito nesta quarta (09), pelo Instituto Médico Legal (IML). (As informações são do O Liberal)

Segundo informações publicadas no portal Gazeta Real, a polícia informou que populares localizaram o corpo em uma área de mata, perto da rodovia, nas imediações da vila localizada no quilômetro 120. Pelo estado de decomposição já avançado, a vítima deve ter sido morta há dias. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e uma equipe foi até o local, onde fez a perícia inicial e, em seguida, a remoção para o IML, onde serão concluídos os exames cadavéricos.

No início da noite de terça-feira (08), a mãe de Isac, Cândida Costa, que reside no quilômetro 111 da Transamazônica, em Medicilândia, foi comunicada do achado e encaminhada para a cidade de Altamira, a fim de fazer a identificação do corpo através do exame de DNA. O IML não informou quando sairá o resultado do teste. Outro jovem estaria desaparecido na região, mas ainda não há mais detalhes a respeito.

Isac Costa Marques desapareceu na noite de domingo, 30 de janeiro, depois de ser visto em um bar localizado na Vila União, no quilômetro 120. A mãe dele relatou que o jovem saiu de casa por volta das 19h, na companhia de um rapaz, e ambos estavam consumindo bebida alcoólica no estabelecimento. Ela conta que o filho é PCD e sofre com transtornos mentais, e nunca tinha saído com ninguém, como fez na última vez em que foi visto. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

