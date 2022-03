Carreta esmaga motocicleta na rodovia Transamazônica

Mototaxista ainda conseguiu impedir passageira de ser esmagada | Foto:Reprodução

O acidente envolvendo um mototaxista que estava com uma passageira foi registrado por volta das 12H desta segunda feira.

O trânsito na BR 230, na zona urbana do município de itaituba, na região sudoeste do Estado teve que ficar interrompido por quase uma hora após o acidente que por pouco não tirou a vida de um mototaxista e sua passageira, tudo aconteceu próximo a uma Rotatória perto da Delegacia de Polícia Civil.(As informações são do Leonel Araújo/Santarém)

uma carreta de uma empresa de materiais de construção e um mototaxista legalizado se envolveram na colisão, a moto foi parar debaixo das rodas da carreta que entrava na rodovia; a carreta ficou atravessada na pista.

Segundo informações do condutor da motocicleta, ele teria sinalizado, para seguir em direção ao aeroporto, quando foi fechado pela carreta tendo q saltar da moto em movimento para escapar da morte.

O mototaxista conseguiu pular a tempo e ainda foi herói, pois teve coragem de retirar a passageira debaixo da carreta, salvando-a do esmagamento

O motorista da carreta manteve-se no local e afirma que seguia de forma correta no trânsito quando foi surpreendido pelo mototaxista que colidiu com o veículo de grande porte.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar o acidente e tomar as devidas providências.

Agentes do Contrim estiveram no local para dar fluidez e segurança no trânsito.

Segundo o presidente dos mototaxistas, o motorista da carreta não sinalizou e causou o acidente e ainda segundo ele, o trânsito de Itaituba não suporta esse tipo de veículo de grande porte e que a problemática do trânsito tem que se revista através de educação no trânsito urgente.

