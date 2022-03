PM acaba com desmanche de motocicletas em cidade no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na propriedade, foi encontrado o mecânico Clebson da Silva, o Gago, que informou ser o responsável por desmontar os veículos. Clebson ainda apontou o parceiro Wilson Barral da Cunha, preso horas depois na Travessa Mãe do Rio, bairro Greenville. Além de confirmar a prática delituosa, o acusado Wilson estava com uma arma de fogo de fabricação caseira. Uma terceira pessoa envolvida é procurada.

Policiais do Grupamento Tático Operacional (GTO) foram os responsáveis pela ação que resultou na descoberta da oficina que funcionava em uma chácara na Vicinal do Badarote. Segundo os militares, uma denúncia anônima informou sobre o local. Por volta de 11h desta segunda-feira (28), a equipe confirmou a veracidade da informação.

