Instituto CCR oferece cursos gratuitos de tecnologia e empreendedorismo para mulheres

O Instituto CCR, do Grupo CCR – que atua nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços –, abriu inscrições para formações virtuais de empreendedorismo e tecnologia voltadas para o público feminino. São 700 vagas para mulheres de todo o Brasil. Mulheres acima dos 18 anos de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 21 de março para o curso de Empreendedorismo, e até 31 do mesmo mês para a formação em tecnologia.

Do total de vagas, 200 são para o curso ‘Despertando a Empreendedora’, voltado para mulheres que moram em bairros populares e que desejam melhorar a atuação em seus próprios. As demais vagas são para o curso ‘Elas na Tech’, que tem como tema central a área da Tecnologia.

Realizado em parceria com a Empreende Aí, Escola de Negócios da Periferia para Periferia, o programa ‘Despertando a Empreendedora’ terá duração de três meses com 6 módulos e, ao final de cada módulo, haverá uma aula ao vivo de 2 horas, sendo uma por semana. A formação abordará temas como Marketing, Logística, Gestão de Equipe, Autoconhecimento e Aprendizados em momento de crise. As 200 selecionadas serão divididas em quatro turmas (em horários pela manhã e noite, podendo ser escolhidos na inscrição).

Ao final dos módulos, será oferecida uma premiação financeira de R$1.000 para os 12 negócios mais bem estruturados, sendo 3 por turma, além de mentorias com colaboradores do Grupo CCR e especialistas do mercado. As inscrições devem ser feitas até 21 de março no endereço https://empreendeai.com.br/institutoccr-empreendedoras/.

Já o ‘Elas na Tech’ será realizado pela ong JA Brasil e terá duração de cinco meses, começando em abril e terminando em agosto. No programa, há um módulo on-line sobre desenvolvimento de aplicações web com JAVA criado pela IBM na plataforma Udemy e encontros virtuais periódicos ministrados por profissionais do mercado sobre temas atuais de tecnologia e habilidades empreendedoras com todas as alunas do projeto. A capacitação também oferece mentorias com colaboradores do Grupo CCR para todas as participantes. As inscrições vão até 31 de março no site da JÁ Brasil.

28/02/2022

