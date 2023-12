Carreta fica ‘prensada’ em estação do BRT e tem carga espalhada pela BR-316, na Grande Belém

Veículo carregava principalmente biscoitos e produtos alimentícios e teve a carga espalhada pelo trecho, inclusive em cima da estrutura da estação. Não houve registro de feridos.

Uma carreta ficou ‘prensada’ no teto de uma estação do BRT Metropolitano, no km 6 da BR-316, em Ananindeua, na Grande Belém, nesta sexta-feira (1º). Não houve registro de feridos.

O veículo carregava principalmente biscoitos e produtos alimentícios e teve a carga espalhada pelo trecho, inclusive em cima da estrutura da estação.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por voltas das 2h30 da manhã, quando o veículo seguia pela canaleta expressa do BRT.

Após o acidente, o trânsito na área, que já é considerado difícil pelos motoristas por conta das obras, ficou ainda mais lento.

O Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), responsável pelas obras, informou que placas de sinalização na BR-316 orientam que veículos pesados devem usar a faixa liberada de asfalto e que são proibidos de usar os desvios ao longo da rodovia.

Sobre o caso, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN) comunicou que o motorista foi autuado por trafegar em local proibido e que equipes de fiscalização estão na área orientando o tráfego.

“O Detran reforça ainda que o trânsito de veículos pesados, do km 01 ao 18 da BR 316, é restrito entre os horários de 7h e 10h e das 17h às 21h, de segunda a sábado”, detalhou órgão.

Fonte: Por g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/15:03:16

