Pescador quase perde as duas mãos após ataque de onça em Porto de Moz

(Foto:Reprodução) – Um pescador quase perdeu as duas mãos durante um ataque de onça em Porto de Moz, na região sudoeste do Pará. O ataque aconteceu na Comunidade do Acari, área ribeirinha do município, quando três homens se preparavam para sair para pescar, nesta terça-feira (14).

A equipe de reportagem da Vale do Xingu conseguiu apurar que o grupo estava em uma área de mata, com cachorros, indo em direção ao rio, quando os cães alertaram para a presença de algum animal na área. Foi aí que um dos cães notou a onça e os animais teriam afugentado o felino. Acuada, a onça correu para próximo de um trapiche, um porto de madeira, sendo seguida pelos cães.

Um dos homens correu para próximo do animal, foi nesse momento que ela teria atacado a vítima. Primeiro ela mordeu um dos braços, em seguida o rosto do pescador. Desesperado ele começou a gritar, na tentativa de evitar que a vítima ficasse ainda mais machucada, um dos pescadores atirou na onça, que seguiu com o ataque e mordeu o outro braço da vítima.

Um morador da comunidade contou que o pescador seguiu atirando, mas a onça não largou o braço da vítima. Outro homem pegou um facão e feriu a onça na barriga, foi só nesse momento que o ataque chegou ao fim. Machucada, a onça caiu no chão e largou o braço do pescador.

Muito ferido e sangrando bastante, ele foi levado de canoa até à cidade, onde recebeu atendimento médico. Após passar por pequenos procedimentos cirúrgicos, ele ficou internado e segue em observação na unidade de saúde em Porto de Moz. A onça não sobreviveu aos ferimentos. Segundo a direção do hospital, em anos, esse foi o primeiro ataque de onça registrado pela equipe médica.

Fonte:Karina Pintol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2023/10:46:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...