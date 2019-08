Carreta para na BR 163 e causa perigo no transito

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Uma carreta carregada com bovinos teve problemas mecânicos e parou sobre a BR 163, nesta sexta-feira(23), por volta das 10h30mn, na altura da saída da cidade de Novo Progresso sentido Mato Grosso.

O caminhão entrou na rodovia e parou tomando conta da pista , o transito é grande neste momento na rodovia , a maioria com soja e milho do Mato Grosso com destino aos portos do Pará. O transito ficou em pista única.

Segundo o motorista é preciso de outro caminhão para puxar ou um trator de grande porto a carreta esta carregada é difícil de mover.

Ele disse que o veículo teve problemas no arranque.

O incidente com o caminhão deixou o trânsito no local complicado o horário é de pico e não tem sinalização.

Congestionamento

A fila em uma pista causou congestionamento, carretas ficaram em fila que ultrapassou os três (3) km na rodovia BR 163.

Retirada do Veiculo da rodovia

O Caminhão teve que ser guinchado e ficou mais de 3h30mn parada na rodovia complicando o transito no local.

Em Novo Progresso não tem posto da Policia Rodoviária Federal [PRF], o transito foi controlado por populares. Às 12h20mn Rodovia foi liberada e o transito liberado.

