Construtor fica gravemente ferido após carro pegar fogo

Construtor Waldemar fica gravemente ferido após carro pegar fogo em movimento e sair da pista na BR 163 perto de Novo Progresso – (Foto>Noticia Novo Progresso)

Por pouco o trajeto entre sua residência em Novo Progresso até um trabalho para o qual havia sido contratado em Santa Julia, não acabou em tragédia para o motorista de um Fiat Strada, o construtor Waldemar Pinheiro. No domingo, dia 23 de julho, por volta das 18 horas, ele foi surpreendido por chamas em seu automóvel, quanto percorria o trecho da BR 163 próximo ao Posto Amazônia, cerca de 06 km de Novo Progresso.

Já com os faróis acessos e velocidade compatível com permitido no trecho, não se sabe o motivo, mas o carro começou a pegar fogo na parte dianteira, próximo ao motor e rapidamente foi se alastrando por todo o veículo. “Lembro que levei um grande susto e perdi o controle da direção, depois quando recobrei a consciência já tinha sido socorrido pelo SAMU e estava no hospital” relatou Waldemar já no leito do Hospital Regional em Itaituba, para onde foi transferido devido à gravidade dos ferimentos causados pelo acidente, quebrou braços, perna e vários outros ferimentos.

Fez uma cirurgia e aguarda mais duas para os próximos dias. Informações dão conta que o SAMU foi acionado para atender o acidente, quando chegaram populares tinham tirado o motorista de dentro do carro, que havia sido totalmente consumido pelo fogo.

VÍTIMA ESTA INTERNADA NO HOSPITAL REGIONAL EM ITAITUBA

Waldemar Pinheiro, é pedreiro e mora a mais de 15 anos em Novo Progresso, muitas pessoas sequer estavam sabendo da sua situação. Esta, internado no Regional em Itaituba, sem recursos para arcar com despesas de uma pessoa para o acompanhar já que não poder movimentar-se. Interessados em colaborar: pix CPF: 567.040.200-63

Fonte: Guia Novo Progresso/ Texto Edio Rosa/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...