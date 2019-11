Carreta que saiu de Novo Progresso com destino a Mato Grosso é roubada

Um auxiliar administrativo de uma transportadora procurou, ontem, a delegacia de Polícia Civil para denunciar o roubo de uma Scania prata, que saiu de Novo Progresso (PA) e não chegou ao seu destino final, que era Sinop no Mato Grosso.

Ele contou aos policiais civis que estão sendo feitas buscas pelo veículo desde o dia 19 do mês passado, mas não conseguiram localizá-la na região. Porém, ontem, a empresa foi comunicada que o caminhão trator foi apreendido pela Polícia Militar em Rosário Oeste.

No entanto, está sem dois pneus e os vagões. Além disso, ainda não conseguiram contato com o motorista. Não consta no registro policial se a carreta estava carregada com algum produto.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF)

