Carro abandonados intriga moradores da rua planalto em Novo Progresso

O carro é de 1993,está abandonado desde madrugada de segunda-feira (01/03), diz moradora que esta intrigada com este abandono “foi na mesma data do assaalto do Panelão” e ninguém voltou para buscar o veiculo.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

Uma moradora, que prefere não se identificar, conta que o veiculo está estacionado na contra mão, entre Avenida Brasil e rua planalto deste a madrugada da segunda data que assaltaram a loja de armas em Novo Progresso. Ainda segundo a moradora câmeras de segurança da redondeza (não foi divulgado) flagram dois homens empurrando o veiculo na madrugada de segunda (02/03), e depois saem andando rumo ignorado sem o veiculo.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso foi até o local e constatou o abandono, encontramos o veiculo com os vidros parcialmente aberto e mau estacionado. Na checagem feita pelo Jornal constatamos que o veiculo FORD/ESORT Placa BNI – 1033 da cidade de Alta Floresta (MT) ano 1993 de cor cinza e não tem registro de alerta, furto ou roubo.

