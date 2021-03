DEMAPA e DECA visitam Zoológico da UNAMA

A visita se dá em alusão ao Dia Internacional da vida selvagem, criada pela ONU em 2013 (Foto:Rprodução)

O Zoológico do Centro Universitário da Amazônia – UNAMA recebeu, na quarta-feira, 03, a visita da Delegacia de Meio Ambiente e Proteção de Animais – DEMAPA e Delegacia de Conflitos Agrários – DECA da Polícia Civil – PA, para conhecer o espaço e os recintos dos animais. A visita se dá em alusão ao Dia Internacional da vida selvagem, criada pela ONU em 2013.

Na ocasião, os investigadores que atuam na linha de frente nas delegacias se colocaram a disposição no trabalho de resgate e soltura de animais na região. De acordo com o médico veterinário do ZOOUNAMA, Jairo Moura, esta parceria entre a Polícia e o Zoológico servirá como subsídio para controlar a pressão derivada de atividades humanas nos ecossistemas sem um planejamento adequado, que muitas vezes compromete a existência de várias espécies vegetais e animais.

“É muito importante que tenhamos um órgão que nos ajude no equilíbrio da interação entre árvore e animal, haja vista que os efeitos decorrentes das atividades humanas não sustentáveis, como a agricultura em larga escala, a pesca de arrasto, a extração de minérios sem o devido cumprimento das normas ambientais vigentes, o despejo em larga escala dos líquidos provenientes das atividades industriais e das redes de esgotos das residências lançados no ambiente, contribuem para a diminuição do habitat e a degradação dos ecossistemas aquático e terrestre”, ressaltou Jairo.

Segundo o médico veterinário escolha desta data é uma homenagem a assinatura da CITES (Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas), que aconteceu em 03 de março de 1973. “O fato do Brasil ser considerado o país que possui a maior biodiversidade do planeta reforça ainda mais o compromisso da sociedade brasileira em seguir com ações decisivas para minimizar a sobrecarga que a vida selvagem recebe diariamente”, concluiu.

Na Amazônia, estima-se que pelo menos quinhentas espécies de plantas dependem da ação dos morcegos, o que mostra a importância deste mamífero na manutenção da vegetação.

