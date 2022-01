Carro cai em rio após sair de balsa antes de ela atracar no Pará

Carro ficou dentro de rio após sair de balsa antes do tempo no Pará — Foto: TV Liberal/Reprodução

Acidente ocorreu em Barcarena e ninguém se feriu. Embarcação estava quase parando e carro caiu em parte rasa do rio.

Motorista cai de balsa em rio em Barcarena

Um carro caiu em um rio em Barcarena, nordeste do Pará, após o motorista tentar sair da balsa antes de ela atracar no porto da cidade. Ninguém ficou ferido. (As infromações são de g1 Pará e TV Liberal )

O acidente ocorreu na noite de domingo (2) e as imagens repercutiram em redes sociais nesta segunda-feira (3).

Como a balsa já estava próxima ao local de parada, o carro caiu em um local raso, próximo da margem. A embarcação fazia a travessia entre a Ilha Trambioca e a sede do município.

A prefeitura de Barcarena informou que a empresa responsável pela travessia de balsa tomou as providências cabíveis para resolver a situação e retirar o veículo. Não foi informado o que o motorista relatou.

