Promessas dos políticos: prefeitos cumpriram 15% dos compromissos de campanha após 1 ano de mandato

A relação completa por capital está na página especial “As promessas dos políticos” (consulte aqui). No link, é possível ver todas as promessas feitas pelos prefeitos e o andamento de cada uma. Para selecionar as promessas em 2020, o g1 considerou o que pode ser claramente cobrado e medido.

Ampliar o ensino integral, retomar as obras paradas, reduzir os gastos públicos, construir moradias… Em um ano de mandato, os prefeitos das 26 capitais do país cumpriram 15% das promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2020.

