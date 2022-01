Governo do Pará divulga calendário de saques de R$ 500 e R$ 100 para alunos da rede estadual

Sala de aula da rede pública estadual de ensino do Pará — Foto: Marco Santos/Agência Pará

Haverá repescagem de R$ 500 para concluintes do 3º ano e saques R$ 100 para demais estudantes. Mais de 400 mil alunos devem receber benefícios até 18 de fevereiro.

O governo do Pará divulgou nesta segunda-feira (3) o calendário para os novos saques do programa “Reencontro com a Escola”, que prevê benefício de até R$ 500 para estudantes do 3º ano do ensino médico e de R$ 100 para os demais estudantes.

Leia mais:Banpará de Novo Progresso trabalhou domingo para pagar bolsa de R$ 100 e R$ 500 para estudantes; entenda

O pagamento começa na quarta-feira (5) e vai até 18 de fevereiro, de acordo com o dia e mês de aniversário dos alunos – veja mais abaixo.

A expectativa é atender 474 mil estudantes neste período. Para isso, as agências do Banco do Estado do Pará (Banpará) devem abrir também aos sábados, segundo o governador Helder Barbalho (Mdb). (A informação é da Agência Pará)

“Alunos do ensino médio, fundamental e ensino técnico. Estaremos dia dia separando para evitar aglomerações. Aqueles que não foram ao banco no primeiro chamamento, haverá repescagem dentro do calendário de seu aniversário”, disse o governador em uma rede social.

A organização em datas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ocorreu após o registro de muitas filas em frente às agências do Banpará no primeiro fim de semana de saques, em dezembro, quando foram atendidos 67.560 mil alunos

Critérios para o saque

O programa do governo estadual com pagamento em parcela única visa estimular o retorno dos alunos da rede pública estadual às aulas presenciais e também diminuir a evasão escolar, incentivando a conclusão do ensino médio.

Para ter direito ao saque é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos:

*Declaração de matrícula expedida diretamente no site da Seduc

*Documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho e CNH)

*Comprovante de vacinação contra a Covid-19 (exigido para maiores de 12 anos)

Alunos com idade inferior a 18 anos, pais ou responsáveis devem acrescentar o seu CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o pagamento fosse liberado.

Calendário para saques de benefício para alunos da rede estadual —

Primeiro saque marcado por filas

No Pará, estudantes tentam receber auxílio educacional do governo do estado

Mesmo na noite de sábado (18), quando as agências do Banpará já tinham fechado, muitas pessoas decidiram dormir na fila para serem atendidas no domingo, quando mais pessoas foram atendidas.

No total, 67.560 mil alunos da rede pública estadual receberam a parcela única naquele fim de semana. O montante investido pelo Governo do Estado ultrapassa os R$ 33 milhões.

