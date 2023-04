Carro é retirado dentro de córrego em Novo Progresso

O Veículo que caiu de ponte dentro de córrego em Novo Progresso, foi retirado com ajuda de um caminhão com munck hidráulico.

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 2 de abril de 2023, por volta das 2h10, na rua São Domingos, bairro Pires de Lima, local da ponte no córrego citado. O veículo foi retirado por volta das 11h00 minutos deste domingo, 02 de abril de 2023.

Entenda- Carro cai de ponte dentro de córrego em Novo Progresso

O veículo VW, de cor cinza, foi encontrado dentro do córrego por populares que enviaram imagens a reportagem do Jornal Folha do Progresso. Não foi encontrado o motorista para saber mais detalhes sobre o acidente, no hospital não deu entrada nenhum paciente neste horário, o que sinaliza que não houve vitimas. O local bastante usado para o tráfego dos moradores do bairro Jardim America e Pantanal, devido outra via estar impedida para obras.

Este segundo caso na semana com acidente envolvendo acesso à ponte em Novo Progresso. Uma mulher caiu da ponte com a bicicleta -Leia Também:Mulher cai de ponte sobre córrego em acesso ao Bairro Jardim Pantanal em Novo Progresso

Populares relatam que o motorista perdeu o controle do veículo, chovia no momento e caiu dentro do córrego.

A ponte não tem a mureta de proteção, o veículo caiu no córrego de uma altura de mais de 3 metros, ficando com as rodas para cima.

