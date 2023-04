Adolescentes de 16 e 14 anos fogem durante culto evangélico

Adolescentes seriam namorados e fugiram quando estavam em uma igreja evangélica (Foto| Reprodução)

Os adolescentes continuam desaparecidos. A família confirma que eles tem uma relação amorosa.

Um adolescente de 16 anos fugiu de um culto evangélico junto com outra adolescente de 14 anos. O caso aconteceu em Cametá, nordeste paraense, no último sábado (25). Neste sábado (1º) completa uma semana que os dois continuam desaparecidos.

A mãe do adolescente de 16 anos, Ocinelma Moraes, está muito preocupada com a fuga do filho e pede apoio para encontra-lo. Ela já solicitou ajuda ao Conselho Tutelar e registrou a ocorrência na delegacia local.

Ainda de acordo com a mãe, as famílias sabem do romance entre os dois adolescentes, e inclusive solicitaram, junto ao Conselho Tutelar, que eles fossem separados no ano passado.

Ocinelma afirma que muitas pessoas estão julgando-a injustamente, fazendo acusações de que ela tem conhecimento do paradeiro dos adolescentes. No entanto, ela declara que não sabe onde eles estão.

“Gente não julgue as pessoas que a gente não conhece, eu sou tão vitima quanto a mãe da menina. Eu não sou culpada, não sei onde está o meu filho e nem a menina”, declarou ela em entrevista ao repórter Márcio Mendes.

As famílias dos dois adolescentes seguem preocupadas, pois afirmam que os dois fugiram apenas com a roupa do corpo, sem nenhuma provisão ou suporte aparente. Qualquer informação sobre os adolescentes deve ser comunicada para Polícia Civil pelo número 181.

Confira a entrevista completa com a mãe feita pelo correspondente da RBATV Márcio Mendes

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 02/04/2023/06:54:06

