Carros estacionados pegam fogo dentro do aeroporto de Sinop (MT)

Dois carros pegaram fogo na noite de terça-feira (9), no Aeroporto Presidente Figueiredo, em Sinop. O incêndio destruiu totalmente um Toyota Corolla e um Honda Civic. Ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 23h para atendimento de uma ocorrência de incêndio de veículos próximo do local de embarque e desembarque no aeroporto do Município. Ao chegarem, porém, o fogo havia sido controlado por terceiros.

Populares relataram que as chamas começaram no Honda Civic e depois se espalhou para o Corolla. Por pouco, um terceiro veículo também não foi atingido.

Não há informações dos donos dos veículos, mas acredita-se que um dos proprietários estivesse viajando. As causas do incêndio serão investigadas. (Com informações de ).

