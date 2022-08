Gerente de supermercado é preso após flagrante de furto de energia em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil de Itaituba prendeu na noite de quarta-feira (10), Sílvio Corrêa da Silva, gerente do Rodrigues Supermercado, sob suspeita da pratica de furto de energia, operacionalizado pelo estabelecimento comercial.

O flagrante foi lavrado pela delegada Jacqueline Maia, da 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba.

Segundo a legislação, a energia é considerada um bem móvel, pois tem “valor econômico”, sendo, portanto, passível de ser subtraída ou obtida. Considerando furto simples, a pena é de um a quatro anos de reclusão e multa.

Por meio de nota ao O Impacto, a Equatorial Pará informou que ligações clandestinas de energia elétrica além de serem crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, podem gerar diversos prejuízos à sociedade como interrupção no fornecimento e oscilações no nível de tensão, além de causar acidentes graves e fatais como curtos-circuitos e morte por eletrocussão.

Como denunciar

A distribuidora de energia tem um plano de combate às perdas energéticas e para isso mobiliza equipes exclusivas para este tipo de ação, que fazem fiscalização em todo o estado. Além disso, o trabalho também é realizado com base em denúncias da população, que podem ser feitas por meio dos canais de atendimento, como aplicativo, site e Central de Atendimento por meio do número 0800 091 0196. (Com informações O Impacto).

