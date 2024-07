Casa Brasil 2024: Embratur leva exposição sobre o Pará para os Jogos Olímpicos de Paris

(Foto:Reprodução/Divulgação Embratur) – Destinos de Belém e da Amazônia, além de texturas e cheiros locais prometem encantar o turista internacional que visitar a Casa Brasil na Cidade Luz

Belém vai marcar presença nas Olimpíadas de Paris 2024. A capital do Pará e da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) está entre os destinos que a Embratur selecionou para apresentar um pouco do país aos turistas internacionais que passarem pela Casa Brasil, na Cidade Luz, durante os jogos. A Agência, em parceria com o Sebrae e com Governo do Pará, vai oferecer aos visitantes e curiosos de todo o mundo experiências imersivas com filmes, óculos de realidade virtual, objetos artísticos e até texturas e cheiros em uma série de pequenas instalações batizadas de cubos, que revelarão a cultura e a natureza de estados e municípios do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.

Complexo preparado para abrigar as delegações brasileiras e autoridades do país em Paris, a Casa Brasil é uma ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com patrocínio da Embratur e do Sebrae. A expectativa é que o espaço seja ponto de encontro para curiosos, torcedores e atletas durante os 17 dias de competição. Lá, estrangeiros e europeus que estiverem na capital francesa para os jogos poderão aproveitar uma programação de experiências esportivas tipicamente brasileiras, como o futebol de rua, o vôlei de praia e o frescobol, campeonatos de danças, e os cubos.

O cubo paraense será decorado com imagens de pontos turísticos de Belém, como o Theatro da Paz e o mercado Ver-o-Peso, além de espécimes tradicionais amazônicas como o açaí e a árvore samaumeira. No interior, os visitantes poderão sentir a textura das escamas de pirarucu, de sementes e açaí, de cascas de cupuaçu e de castanha do Pará, e também terão uma experiência imersiva na Floresta Amazônica, na região do Tapajós, com óculos de realidade virtual.

“Nossa participação neste evento é para falarmos ao mundo sobre o Pará. Seremos sede da conferência de mudanças climáticas COP30, da ONU e as pessoas querem conhecer a sede da COP da Amazônia, a COP da floresta. Nada melhor do que aproveitarmos as olimpíadas que vai reunir pessoas de vários países e apresentarmos nossas potencialidades turísticas relacionadas à culinária, cultura e turismo ecológico com nossas belezas únicas”, explica o governador do Pará, Helder Barbalho.

“O turismo é uma vocação estratégica do Estado, e por isso estamos fortalecendo rotas, valorizando todas as modalidades turísticas, que são riquíssimas e premiadas no Brasil. Esse espaço nas Olimpíadas é estratégico para potencializar o turismo, inclusive no aspecto econômico, visto que praticamente todos os setores, todas as atividades relacionadas a geração de emprego e renda se beneficiam com o aumento da movimentação turística”, completou o governador.

“A realização da COP 30 em Belém é uma oportunidade também para os pequenos negócios da Amazônia. Eles estão sendo capacitados para proporcionar aos visitantes que vierem para o evento a melhor experiência possível, mostrando a importância de usar os ativos e recursos da Amazônia de forma sustentável, respeitando as tradições dos povos ancestrais e mantendo a floresta em pé”, reforça o superintendente do Sebrae no Pará, Rubens magno.

Outro ponto alto da exposição paraense é que os visitantes internacionais assistirão a um filme, em primeira pessoa, num painel vertical onde conhecerão um pouco das ruas de Belém e um passeio de barco até a Ilha do Combu, onde irão presenciar uma conversa entre o guia local e uma ribeirinha empreendedora de chocolate do projeto Mulheres da Floresta, do Instituto Dea Maiorana. E no fim, os espectadores serão convidados a uma aula de carimbó que acontecerá na área externa da Casa Brasil.

Narrativas singulares

De acordo com a gerente de Projetos Especiais da Embratur, Marina Arruda, os cubos foram pensados com um padrão, mas com narrativas próprias de cada estado presente. “Tem um padrão nos cubos, com elementos tecnológicos, um espaço de exibição e um canto instagramável. Vamos apresentar um conteúdo de forma regionalizada. Então, cada um mostrará seus destinos e características culturais e terá seus próprios personagens”, destaca.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, explica o objetivo da ação durante os Jogos. “Diariamente milhares de pessoas vão visitar a Casa Brasil, e terão essa oportunidade de viver um pouco do deslumbramento que é o estado do Pará, que será sede da COP-30, é uma porta de entrada da Floresta Amazônica, e tem sua cultura e gastronomia como grandes ativos. Vamos convidar esses turistas internacionais a viverem experiências únicas, mostrar que praticamos um turismo que conjuga meio ambiente com sustentabilidade, que são temas importantes para o nosso país e também para o mercado europeu. É uma oportunidade única promover isso durante a Olimpíada”, afirma.

Além dos atrativos regionais customizados nos cubos, os visitantes da Casa poderão aproveitar programações esportivas e culturais na Arena Sebrae Embratur, onde diariamente haverá competições de esportes tipicamente brasileiros, como o “golzinho”, o vôlei de praia e o frescobol, além de aulas coletivas seguidas de desafio de danças como axé, samba e forró, entre outros.

Mais sobre a Casa Brasil

A Casa Brasil será instalada no Parc La Villete, em Paris, e terá 5 mil metros quadrados. O espaço será ponto de encontro de pessoas do mundo inteiro, entre torcedores, atletas, autoridades internacionais, celebridades e turistas de todas as nações, que poderão conhecer um pouco mais dos destinos brasileiros.

A Casa Brasil funcionará durante todos os dias da Olimpíada, das 13h às 22h, e será palco de apresentações culturais e musicais, e das comemorações de cada medalha conquistada pelos brasileiros na Olimpíada.

O espaço conta com áreas interna e externa. A parte interna terá 2 mil metros quadrados, com estrutura de palco e ativações permanentes que serão utilizadas pela Embratur para a promoção de destinos e atrativos brasileiros. Há ainda uma estrutura central para a exibição da gastronomia nacional, como brigadeiro e pão de queijo, além da tradicional caipirinha.

Na parte externa, que terá 3 mil metros quadrados, haverá um gramado sintético onde vão ocorrer diversas atividades, como transmissão de jogos, shows e apresentações culturais. Toda a estrutura atenderá aos requisitos de acessibilidade e sustentabilidade, com redução de emissão de CO2.

