Ribamar salva o Remo, que vence o CSA e segue na cola do G-8;VÍDEO

Ribamar salva o Remo, que vence o CSA e segue na cola do G-8 camera Lado A lotou no Mangueirão e o Fenômeno fez a festa (Foto:Júnior Cunha / TV Cultura)

Ribamar marcou aos 43 do 2º tempo, explodiu o Mangueirão, e Remo venceu CSA por 2 a 1 na Série C. Ligger e Tiago Marques também marcaram.

Com gol salvador de Ribamar aos 43 minutos do segundo tempo, o Clube do Remo venceu o CSA por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (22), no Mangueirão, em Belém, pela 14ª rodada da Série C.

Ligger marcou também para os azulinos, enquanto Tiago Marques fez para o Azulão do Mutange, que jogou com um a menos desde os 41′ do primeiro tempo e mesmo assim deu trabalho ao Leão Azul.

Veja como foi o Lance a Lance:

Com o resultado, o Filho da Glória e do Triunfo chega aos 19 pontos e pula para a 9ª colocação na classificação. Os azulinos possuem o mesmo número de pontos do Ypiranga, porém ficam atrás devido ao saldo de gols.

Primeiro Tempo:

O Remo começou melhor, era mais perigoso e ia assustando o CSA, tentando abrir o placar com chutes de fora da área. Os azulinos conseguiam trocar passes e arrumar espaços.

Já o CSA conseguiu chegar ao ataque apenas uma vez com perigo. No restante do tempo, apenas se defendeu como podia. A postura defensiva não conseguia nem encaixar contra-ataques.

O panorama seguiu o mesmo até os 31 minutos, quando os azulinos apostaram na bola aérea para abrir o placar com Ligger, que ganhou dos defensores e mandou para o fundo da rede.

Leão abriu o placar em jogada de escanteio Nosso Futebol

Depois do gol, ambos os times seguiram com a mesma postura. Aos 41 minutos, Matheus Lucas recebeu o segundo amarelo e foi expulso, após parar ataque com Kelvin.

O Leão Azul voltou a balançar as redes, desta vez com o zagueiro Rafael Castro, porém o árbitro pegou falta no lance e invalidou o gol. Assim, a equipe remista foi em vantagem para o intervalo.

Segundo Tempo:

O CSA voltou e já deixou tudo igual com Tiago Marques, que aproveitou cruzamento. O Azulão do Mutange voltou como se tivesse com um a mais e o Remo com um a menos.

Empate foi um susto para os azulinos

A equipe remista sentiu o gol e não conseguia criar mais nada ofensivamente. O técnico Rodrigo Santana tirou o trio de ataque formado por Ytalo, Kelvin e Guilherme Cachoeira e colocou Ribamar, Rodrigo Alves e Pedro Vitor.

Rodrigo Alves e Pedro Vitor melhoraram a movimentação azulina, mas o CSA sabia se defender. Rodrigo Alves teve uma grande chance aos 32 minutos, após cruzamento, mas Yuri Sena operou um milagre.

Aos 38 minutos, quase o Mangueirão presenciou uma pintura. Isso porque Ribamar aproveitou desvio após escanteio e, de bicicleta mandou para o gol, mas Yuri Sena fez outra grande defesa.

O tempo ia passando, o Fenômeno Azul perdia cada vez mais a paciência e o Remo sentia. Reflexo disso eram os inúmeros erros de passes. Já os visitantes recuaram mais e apostavam nos contra-ataques.

A partida entrou nos minutos finais e o Leão precisou ir para o abafa. Deu resultado: Marco Antônio fez boa jogada na esquerda e cruzou para Pedro Vitor cabecear, no meio do caminho, Ribamar desviou e fez o gol da vitória.

Ribamar marcou em posição legal, mesmo quase sobre a linha

No último minuto, aos 50, o CSA teve uma falta da intermediária e Marcelo Rangel, que voltou hoje de lesão, fez uma defesaça para salvar o Remo do empate e garantir os três pontos.

Próximo Jogo:

Na 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo vai visitar o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O jogo está marcado para o próximo sábado (27), às 17 horas.

