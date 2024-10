Casa da Cultura de Canaã dos Carajás recebe exposição fotográfica “Vivências Indígenas”

Além da mostra, a comunidade também poderá inscrever-se na Oficina de Artesanato Ancestral que carrega as expressões e identidades da cultura indígena. Prestigie e participe!



(Aldeia Surui Aikewara_Foto Rayda Lima) – A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCC), no sudeste do Estado, é um importante aparelho de promoção e preservação da cultura no Pará. É neste espaço, que integra o Instituto Cultural Vale (ICV), que cerca de 500 pessoas são atendidas com aulas de música, dança e teatro a partir de sua escola de arte-educação. Com uma programação mensal rica e diversa, que inclui espetáculos, exposições, oficinas, palestras e muito mais, a CCCC tem feito a diferença na vida da população local e regional.

Neste mês superespecial, em que a cidade de Canaã dos Carajás celebra seus 30 anos de emancipação político-administrativa, a comunidade ganha de presente duas programações que valorizam as culturas indígena e afro-brasileira. A primeira é a exposição fotográfica “Vivências Indígenas”, da produtora Rayda Lima, que promete atrair grande público na sua abertura dia 9 de outubro (quarta-feira), às 19h30, assim como durante todo este mês.

Aberta ao público geral, a mostra conta com registros audiovisuais das comunidades indígenas Aikewara e Gavião, promovendo uma maior conexão com o público visitante. “Vivências Indígenas” ficará em cartaz por um mês, até o dia 9 de novembro, no horário das 8h às 19h, de segunda a sábado, exceto aos domingos e feriados.

A segunda programação é a Oficina de Artesanato Ancestral Juruna que será ministrada pela artesã Marineide Juruna, no período de 15 a 17 de outubro, no horário das 14h às 18h e das 19h às 22h. A oficina é uma oportunidade de interação cultural de povos de diferentes origens, mesclando saberes e habilidades, além do estímulo à criatividade.

A artesã Marineide Juruna é da Aldeia Boa Vista, localizada no município de Vitória do Xingu/PA, e conduzirá a oficina de confecção de brincos e colares para o público a partir de 12 anos. Para participar, a pessoa interessada deve realizar inscrição, ligando ou enviando mensagem para o número de telefone: (94) 99220-3451.

A Casa mais amada de Canaã

De janeiro a junho deste ano, mais de 17 mil pessoas visitaram a Casa da Cultura através de suas diversas iniciativas. As programações atraíram 83 artistas, 11 eventos culturais, 15 formações e 65 visitas educativas. Os números são expressivos mês a mês, o que reforça a importância da CCCC para a comunidade local e região.



“Estamos democratizando a cultura, promovendo a descentralização dessa produção cultural para outros espaços. E isso alimenta todo uma cadeia da cultura no território, proporciona o acesso à cultura, o direito à cultura e o contato, totalmente gratuito, da população de Canaã dos Carajás e de toda a região que vive aqui e circula por este espaço. Proporcionamos experiências significativas para todas as idades”, reforça Gabriela Sobral Feitosa, coordenadora da Casa da Cultura, espaço com localização na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.



Serviço

Exposição “Vivências Indígenas”



Data de abertura: 9/10

Horário: 19h30

Visitação: 10/10 a 9/11, das 8h às 19h (exceto aos domingos e feriados)

Público: Livre

Informações: (94) 99220-3451

Oficina de Artesanato Ancestral Juruna

Datas: De 15 a 17 de outubro

Horário: 14h às 18h e das 19h às 22h

Público: A partir de 12 anos

Inscrições: (94) 99220-3451

Sobre a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. É um espaço artístico e cultural aberto à comunidade que oferece, gratuitamente, atividades e eventos à população, beneficiando pessoas de todas as idades, classes sociais e origens diversas, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Seu compromisso é incentivar, através da arte e da cultura, o conhecimento da população sobre as características da região por meio de iniciativas que utilizem conteúdos relacionados à identidade cultural do território.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale. org

Fonte:Assessoria de imprensa da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2024/12:33:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...