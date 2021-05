Casal de empresários desaparece e polícia faz buscas em área de mata densa em MT após encontrar vestígios de sangue

Tatiana e Valdir Hennig são empresários — Foto: Divulgação – Valdir Hennig e Tatiana Medeiros Hennig estão desaparecidos desde quarta-feira (28). Polícia conta com a ajuda de cães farejadores nas buscas.

O casal Valdir Hennig, de 45 anos, e Tatiana Medeiros Hennig, de 46 anos, estão desaparecidos desde quarta-feira (28). A família denunciou o sumiço à polícia e, neste final de semana, o Corpo de Bombeiros e policiais civis fazem buscas numa área de mata densa, na zona rural de Porto dos Gaúchos (MT), com a ajuda de cães farejadores.

Valdir e Tatiana são empresários do ramo madeireiro e têm uma fazenda na região.

O sumiço começou a ser investigado após denúncia de um irmão de Valdir.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi até a delegacia de Porto dos Gaúchos na quinta-feira (28) e disse que o casal tinha saído da propriedade no dia anterior, ou seja, na quarta-feira (27), para ir a Itanhangá e que retornariam para casa no dia seguinte, o que não aconteceu.

Antes de procurar a polícia, o irmão do empresário se comunicou com parentes que moram em Itanhangá e foi informado que o casal já tinha retornado para Porto dos Gaúchos, na data prevista. Ele tentou ligar para eles, mas não atenderam. Então, ele procurou a Polícia Militar.

Na estrada de acesso à propriedade do casal foi encontrada uma árvore tombada para dificultar a passagem de veículos.

Na sexta-feira, os policiais foram até a fazenda e encontraram munições e cápsulas, um pedaço de um relógio, uma máscara de tecido e vestígios de sangue.

A Polícia Civil solicitou apoio do Corpo de Bombeiros de Juína para ajudar nas buscas, pois a região é de mata densa e bastante extensa.

Por G1 MT

02/05/2021 16h51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...