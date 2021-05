Casal é flagrado fazendo sexo em carro oficial da prefeitura

Casal foi flagrado em relação sexual dentro de um carro oficial do município de Tailândia. | Foto:Reprodução

Homem e mulher foram filmados enquanto mantinham relações sexuais dentro de um veículo com adesivo de uma prefeitura, no sudeste do Pará. As imagens circularam na Internet nesta terça-feira (11), assista.

Você já se imaginou passando na rua e vendo um casal fazendo sexo dentro de um carro? A situação é, no mínimo, constrangedora.

Um vídeo que circula na internet nesta terça-feira (11) mostra um casal fazendo sexo dentro de um veículo oficial da Prefeitura de Tailândia, no sudeste do Pará. O casal parece não se importar com possíveis observadores, uma vez que o carro não tem películas escuras nos vidros.

As imagens, que foram gravadas sem que o casal percebesse, mostram um homem e uma mulher trocando beijos e, em seguida, ela fazendo sexo oral nele.

Veja o vídeo:

A Prefeitura de Tailândia informou que o vídeo é antigo e que tomou conhecimento da situação. A gestão municipal disse que tomou medidas cabíveis assim que teve ciência da gravação e que o trabalhador, que possuía contrato temporário, foi demitido.

Fonte: DOL

