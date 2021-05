Ricardo Salles transfere gabinetes do MMA, Ibama e ICMBio para 5 cidades do oeste do Pará

Altamira, Uruará, Placas, Rurópolis e Itaituba, serão gabinete do MMA entre os dias 11 e 15 de maio – (Fotografo: Reprodução)

MMA atuará em operações com a Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça

Por meio da portaria de número, 192, de 10 de maio de 2021, publicada nesta terça-feira, 11, no Diário Oficial da União, o titular da pasta do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ricardo Salles transferiu seu próprio gabinete, além da representatividade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para cinco cidades da região oeste do Pará.

No uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no artigo 20 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de janeiro de 1967, Salles autorizou a transferência temporária dos gabinetes do MMA e das presidências do Ibama e do ICMBio, para exercício avançado nas localidades de Altamira, Uruará, Placas, Rurópolis e Itaituba, no Estado do Pará, entre os dias 11 e 15 de maio de 2021, em especial para operações conjuntas com a Força Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

Por: Manoel Cardoso

Fonte: Portal Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...