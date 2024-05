Casal é flagrado fazendo sexo no estacionamento de universidade em Cuiabá; veja vídeo

(Foto: Reprodução)- Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de um carro no estacionamento da Universidade de Cuiabá (Unic), no campus Beira Rio, na Capital. Não há detalhes de quando o vídeo foi gravado, mas as imagens viralizaram nas redes sociais nesta quinta-feira (2).

A gravação, feita por outro motorista, mostra os ‘pombinhos’ namorando no veículo em plena luz do dia. Enquanto filma, um dos homens narra a situação. “Está ‘comendo ela’. Tirou a parte de baixo [da roupa]”, diz.

Já o outro rapaz pede para que o motorista ‘encoste lá do lado’, mas ele se recusa.

Não há informações se a instituição de ensino abriu um boletim de ocorrência contra os namorados. A reportagem procurou a instituição, mas não recebe retorno até a publicação da matéria.

Se flagrados pela Polícia Militar, eles poderiam ser enquadrados pelo crime de ato obsceno, que pode levar até um ano de prisão.

Fonte: Taqueridaoficial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/16:45:27

