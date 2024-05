Avô acusado de estuprar netas é achado morto com tiro na cabeça no Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- O idoso João Batista Barros Araújo, 66, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na manhã de segunda-feira (6), em frente a uma residência, na rua Formosa, no bairro Jardim América, em Sinop (500 km ao norte de Cuiabá). Uma espingarda estava ao lado do corpo do homem, que foi acusado de estuprar as netas.

Conforme informações do site Portal Sorriso, o idoso era acusado pela própria filha de estuprar duas netas. Durante entrevista a uma televisão local, a mãe das crianças disse que viu quando seu pai tocou as partes íntimas das filhas e decidiu denunciar o caso.

Segundo ela, o abuso foi confirmado pela criança durante conversa. Após registrar o boletim de ocorrência, o avô teria feito ameaça às netas.

Na manhã de segunda, o idoso foi encontrado morto com um disparo de espingarda, que estava ao lado do corpo. O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da Perícia Técnica Oficial (Politec).

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: Gabriel Duenhas – Especial para o GD e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/05/2024/16:33:57

