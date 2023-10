Casal é morto a tiros dentro de rede em residência no município de Uruará

(Foto:Reprodução) – Por volta das 19h20 de terça-feira (17), um casal foi assassinado a tiros dentro de uma rede, em uma residência situada na rua J Neto, bairro Baixada, zona sul do município de Uruará. As vítimas foram identificadas como Arivonei Cruz Pereira, de 31 anos, e Aline Aparecida da Silva Bezerra, de 29 anos.

Segundo informações iniciais, dois homens em uma moto chegaram ao local, um deles desceu do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo do tipo pistola. Sem qualquer chance de defesa, os dois morreram na hora. Em seguida, os criminosos fugiram em rumo ignorado.

As filhas de Aline Aparecida teriam presenciado o duplo homicídio.

As polícias civil e militar estiveram na cena do crime e já iniciaram as investigações.

A motivação e autoria ainda são desconhecidas. No entanto, o casal já era envolvido com o mundo do crime.

Até o fechamento desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.

Fonte:Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/10/2023/09:21:28

