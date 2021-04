Vice-prefeito de Brasil Novo, Noedson Carvalho, morre de Covid-19 em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No dia 22 de abril, o vice prefeito se deslocou de Brasil Novo para Altamira para fazer uma tomografia, mas durante o procedimento, a saturação baixou e ele ficou internado no Hospital Santo Agostinho. O quadro se agravou e no dia 25 de abril, foi transferido para o Hospital Regional.

O vice-prefeito de Brasil Novo, Noedson Carvalho, morreu nesta quinta-feira (29) vítima da Covid-19, em Altamira, na região do Xingu. Noedson assumiu a vice-prefeitura em janeiro deste ano, mas já atuou nas prefeituras de Altamira e Vitória do Xingu.

