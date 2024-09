Casal é preso por vender filho de 2 meses por R$ 5 mil e uma caixa de cerveja

A criança foi levada para um hospital e está sobre os cuidados do Departamento de Serviços Humanos do Arkansas (Foto: Gabinete do Xerife do Condado de Benton)

A polícia ainda encontrou com o casal um bilhete simulando um contrato de venda da criança; mãe alegou que estava difícil manter o bebê com os três cachorros.

A testemunha ligou para o Gabinete do Xerife do Condado de Benton e afirmou que o casal tentou negociar o filho por mil dólares e uma caixa de cerveja.

A equipe que recebeu a denúncia foi até o local e flagrou o casal sem a criança. Com eles, a polícia encontrou uma espécie de “documento” escrito a mão. “Darien Urban e Shalene Ehlers estamos assinando a cessão dos nossos direitos para Cody Nathaniel Martin sobre nosso filho por US$ 1.000 em 21/09/2024”.

O casal confessou que vendeu a criança para um homem que estava no camping. Pouco depois, Cody, o “comprador”, foi localizado na propriedade e levado para a delegacia. Ele afirmou que a mãe da criança estava vendendo o filho, pois “não estava funcionando ter três cachorros e um bebê”.

Além disso, Cody relatou em que só iria fazer o pagamento no próximo mês, quando repassaria um cheque com o valor para o casal.

O casal foi preso por colocar em risco o bem-estar de um menor e tentar aceitar compensação pela renúncia da responsabilidade do filho. Apesar da prisão, o pai foi solto na última segunda-feira (23) após pagar a fiança. Já a mãe e o comprador, seguem presos.

