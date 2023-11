Casal moradores de Novo Progresso, tem veículo atingido por rocha de montanha em São Paulo, esposo está na UTI

Pedra despenca de montanha e atingi para brisa do carro, e deixa passageiro em estado grave. (Fotos:Via WhatsSapp)

O Casal José Marque Barbosa, de 78 anos e Marisa de Oliveira Marques, de 60 anos estavam a passeio no litoral de São Paulo , quando trafegavam de São Sebastião para Maresia uma rocha desprendeu da montanha, caiu na rodovia e atingiu o veículo, que eles estavam. O acidente ocorreu na sexta-feira, 24 de novembro de 2023.

O casal são moradores de Novo Progresso há 17 anos, passou por um grande susto enquanto trafegava em estrada ao lado de uma encosta de pedras no litoral paulista. O Veículo Hyundai HB20, placa ENI-1C63 de cor prata no qual eles trafegavam foi acertado por uma pedra que simplesmente despencou da montanha, atingiu o lado do passageiro onde o esposo estava, a rocha atingiu a coluna e para-brisa que acabou atingindo a cabeça do Sr. José Marques de 78 anos.

Conforme relatos da esposa Marisa de Oliveira Marques para a reportagem do Jornal Folha do Progresso, tudo aconteceu quando eles estavam a passeio e trafegavam de São Sebastião (SP) para Maresia (SP), quando a rocha desceu da montanha rolou pela rodovia e acabou atingindo o veiculo que ela dirigia. Com impacto, o esposo José Marques de 78 ano, teve ferimentos na cabeça , foi socorrido para Hospital em Caraguatatuba (SP) , em estado gravíssimo, continua desacordado na UTI. No ultimo boletim médico deste sábado 25 de novembro de 2023, o quadro continua grave e esta na UTI sob cuidados médicos, um novo boletim será divulgado na tarde deste domingo (26), relatou Marisa.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2023/07:47:55

