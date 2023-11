Saiba como foi a gravação do DVD de Joelma no Mangueirão.

Joelma gravou na noite da última sexta-feira o DVD “Isso é Calypso” que contou com a participação especial de diversos convidados como João Gomes e Pedro Sampaio.

Em uma noite memorável na última sexta-feira (24), Joelma fez performances inesquecíveis durante a gravação de seu novo DVD, O “Isso é Calypso”. O palco escolhido para esse espetáculo foi o novo Estádio do Mangueirão, em Belém, Pará.

O projeto audiovisual de Joelma tem como objetivo relembrar os tempos de sua carreira com a banda Calypso e na carreira solo. A cantora, que recentemente conquistou a atenção do público mais jovem com o sucesso viral da música “Voando pro Pará”, dominando as redes sociais nas últimas semanas, a consolidou como uma das artistas mais versáteis e queridas do cenário musical brasileiro.

Além da performance solo que fez os fãs vibrarem, Joelma também dividiu o palco com outros artistas. João Gomes, Pedro Sampaio e muitas divas da música pop paraense como Valéria Paiva, Viviane Batidão, Rebeca Lindsay, deixaram tudo ainda mais especial.

CONFIRA ALGUMAS REAÇÕES NA WEB:

