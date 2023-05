Casal que tem 10 filhos e agora espera a chegada de gêmeas gasta 130 litros de leite e 15 quilos de arroz por mês

A repórter Renata Capucci com o casal Mariana e Carlos Arasaki e seus dez filhos — Foto: Fantástico

Fantástico mostra a rotina de famílias numerosas e a história de um casal que está à espera de sêxtuplos.

Carlos e Mariana Arasaki já são pais de dez filhos e, em setembro, chegam mais duas – a influenciadora digital está grávida de gêmeas. Eles têm 38 anos e são casados há 12. Católicos, não evitam a gravidez. Ela engravidou de todos naturalmente, e os partos foram normais.

“Até o meu quinto filho as pessoas me chamavam de louca. Hoje elas já têm certeza”, brinca Mariana.

A família conta que são 130 litros de leite por mês, de 10 a 15 quilos de arroz e 10 quilos de açúcar. Isso sem falar na escola e nas atividades extras.

No apartamento de quatro quartos moram hoje a família e duas funcionárias. Outras duas trabalham durante o dia.

Grávida de sêxtuplos

Casados há dez anos, a dona de casa Quesia Costa e o marceneiro Magdiel Costa, que vivem em Colatina, no Espírito Santo, já são pais de uma menina de 4 anos e planejaram ter mais um filho. Essa semana, receberam a notícia de que terão seis de uma vez. Quesia está no segundo mês de gestação de sêxtuplos. O casal não fez tratamento especial para a gravidez, o que só aumentou o susto no dia do primeiro ultrassom.

A mãe de Magdiel, Adriana, se mudou para a casa do filho para ajudar a família. E o auxílio também está vindo de desconhecidos, com doações de carrinhos de bebês e outros objetos.

‘Muito raro’, diz médico de mulher que engravidou de sêxtuplos naturalmente

“Passa um monte de mistos de emoção. Fico preocupada com os gastos, vai ter muita coisa, fralda, leite, coisas para os bebês”, diz Quesia.

À espera do nono filho

Na cidade de Cariacica, região metropolitana de Vitória, a maquiadora Dayene Lima e o marido, o empreendedor Raphael Miranda, estão indo para o nono filho. Eles eram dançarinos quando se conheceram, há 15 anos. Os dois foram filhos únicos e tinham um sonho: ter uma família grande.

Os dois se desdobram para manter a renda. “Tem que estar preparado para trabalhar triplicado, não é nem dobrado. Realmente, essa parte financeira é a que mais pega”, diz Dayene, que conta com a ajuda da família para cuidar das crianças.

