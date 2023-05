Policial militar de folga reage a assalto e mata criminoso em Novo Progresso

Um homem (sem identificação), morreu durante uma tentativa de assalto em Novo Progresso. (Foto:Reprodução tv progresso facebook)

Ele foi morto por uma policial militar de folga que reagiu ao crime na noite deste sábado, 20 de maio de 2023, em Novo Progresso-PA. As mulheres não tiveram a identidade divulgada, os nomes estão em sigilo.

Entenda o caso – Por volta de 22h00, suas mulheres (entre elas uma PM paisana), estavam na região do moro da cascalheira na saída da cidade, quando foram surpreendidas por um homem que usava máscara, de posse de uma arma, rendeu as duas e levou as para as proximidades, momento que a policial em paisana reagiu e atirou contra o criminoso. Ainda conforme relatos das mulheres para polícia, o homem havia roubado o celular e ao levar o tiro saiu correndo rumo ignorado. As duas mulheres chamaram a polícia.

O criminoso foi somente encontrado na manhã deste domingo, 21 de maio de 2023 já sem vida.

O criminoso tem uma tatuagem na mão direita, com ele foi encontrado um simulacro de pistola, um chapéu com logo marca de empresa da cidade de Sinop (MT), uma furadeira e outros objetos.

O caso será investigado pela polícia Civil.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 22/05/2023/05:49:49

