Ex-soldado da PM que executou mulher e primo morre em acidente de trânsito em MT

Fernando atirou contra Maria das Graças, 23 anos, três vezes, na altura do pulmão e coração. O primo dele, Gregório Perez Bezerra, 25, também foi morto à queima roupa, com cinco a seis tiros.

O acidente aconteceu por volta das 2h30. Fernando seguia sozinho no veículo pela Rodovia Palmiros Paes De Barros, quando próximo ao Zenobios Peixaria, perdeu controle em uma rotatória e capotou. O ex-policial não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

