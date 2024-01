Casal viaja de SP para o Pará e faz o trajeto da música de Joelma

Casal Camila Alice e Josué Alves foi a Belém para mostrar os pontos citados em Voando pro Pará, de Joelma.

Voando pro Pará, música lançada por Joelma em 2016, voltou com toda força para as redes sociais. O hit, que virou trilha sonora de virais, chegou aos primeiros lugares das paradas musicais e inspirou um casal. A turismóloga Camila Alice, 37 anos, e o professor Josué Alves, 32, decidiram fazer uma versão para o hit.

Jousé, mais conhecido como Sor Josu, é paulista. Ao lado da esposa, ele foi foi conhecer a terra natal da amada, que é paraense. O professor, então, aproveitou para conhecer melhor os locais citados em Voando pro Pará, tais como o Mangal das Garças, Point do Açaí e a Estação das Docas.

Mas, a dupla não queria somente conhecer o local e teve a ideia de fazer um vídeoclipe “paralelo” da faixa. Até a publicação desta matéria, o vídeo, postado há 3 dias, tem 1,2 milhão de visualizações no Instagram.

ASSISTA O VÍDEO NO ISNTAGRAM DO FOLHA AQUI.

“Estamos de férias em Belém. Antes da viagem, a gente já havia comentado que seria legal gravar o vídeo pois somos fãs da Joelma. Ele escutava a música e não entendia bem o que dizia nela. Inclusive, ele trabalhou a faixa em sala de aula, incentivando os alunos a pesquisarem os pontos turísticos mencionados”, revela Camila.

“Com isso meu esposo teve a ideia de gravar o vídeo para que as demais pessoas dos outros estados também conseguissem entender e para que despertasse o interesse de viajar para Belém”, completa.

A gravação durou, ao todo, quatro dias. Metade do tempo em Belém e a outra parte em Salinópolis, no litoral do estado. Onde o casal enfrentou certo perrengue: “Pegamos a maior chuva, mas não desistimos. Fizemos tudo juntos e com participação do nosso pet Marley”, conta Camila.

Os dois torcem muito para que Joelma veja o vídeo e compartilhe a produção. A ideia é usar o clipe para promover o estado. “Queremos muito que ela veja o quanto a música dela é incrível e a gente ama”, conclui o casal.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2024/12:23:31

